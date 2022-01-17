李澄幸：買樓收租不算被動收入

所以，嚴格來說，租金收入不算「被動」，而且現在討論的是英國物業，遙距管理也加重了負擔，可以想像一下，長遠是否有足夠精力或心思去處理。因此，相信王先生才會進一步考慮其他選項，如房地產信託或某些私募投資產品。

須負責維修追租 並非無「工作量」

客觀而言，比較理想的做法是，在退休前逐步將主動收入轉化成被動收入，以及逐步將非固定的收入轉化成穩定的收入，所以年金等被動收入產品近年愈來愈多人關注，就是滿足了被動和穩定這兩個特點。同時，現時正值疫情，只能遙距買樓，相反投資金融工具，比如是在交易所上市的房地產信託，交易則簡單得多。如選擇得宜，善用金融工具來間接投資，可能比直接投資英國樓有好處。不過，理財和投資都一樣，並沒有絕對的答案，需要配合個人的需要。

直接投資英物業 注意海外人士限制

王先生提到未來子女也有計劃去英國讀書，如有自用的需要，的確可以考慮提早準備，畢竟海外學費預算是按年上升的，加上匯率的考慮，有能力的話提前準備，鎖定一些成本是可行的做法，但自用以外的，則建議考慮以金融工具作間接投資，也更有利分散風險，甚至不一定全數選擇投資於英國，善用房地產信託可輕鬆投資於全世界。至於私募投資，通常可用於捕捉一些公開市場沒有的投資機會，投資者可藉此受惠於專門的投資主題，不過要注意的是私募投資的投資門檻一般較高，產品也更為複雜或較缺乏流動性，宜審慎挑選。

最後，直接投資於英國物業，需要注意作為海外人士的限制，同時涉及印花稅和遺產稅的潛在稅務影響，建議就自身情况進一步諮詢相關的專業人士。

香港財務策劃師學會主席

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[李澄幸 理財信箱]