簡志健、傅可怡：宏川智慧併購能力高 盈利能力強

橫向收購成高性價比發展方法

一般而言，公司要發展便需要獲取稀缺的碼頭資源和獲取當地政府的信任及牌照的審批，因為石化屬於危險品，因此在安全和環保方面有很嚴的監管。由於從建設儲罐碼頭到正式運營的過程可能要長達6年，所以依靠橫向擴張、收購現有碼頭儲罐資源，是公司發展方案中「性價比」最高的方法。目前該行業格局分散，競爭對手收購意向弱，因此收購的競爭環境良好，併購空間較為廣闊。管理層曾表達未來想要做到寡頭壟斷的目標。

宏川智慧是目前該行業中最積極做橫向併購的公司，每年都會提前做好往後的收購計劃，有着穩定的收購步伐。自上市以來便開始通過收購競爭對手或收購建設及經營不善的資源去擴大自家控制的罐容，從2018年的132.23萬立方米到最新的275萬立方米。

昔日平均出租率達八成

再加上明年預料能有335萬立方米的控制罐容，公司預料能實現在2024年達到500萬立方米的目標。在經營穩定上，儘管油價波動，公司過去2015至2019年平均出租率也能達到82%至84%，因此預計長期的出租率也能維持這個水平。

宏川智慧在收購資產的能力上很強，到目前為止也沒有出售過併購後的資產，因為要是眼光不好，收購了地理位置不好的儲罐碼頭便會轉手困難。除了選址和交易價做好外，收購後的整合和營運能力也很重要。出租率達到50%以上是收購資產後實現盈虧平衡的一個指標，宏川過去曾把其收購的一個目標從收購前30%出租率提升到目前70%以上的出租率。它通過中心化的管理架構，現有客戶資源引流和共享運營成本等方式去提升併購標的運營效率。

獨創通存通兌服務 間接增加罐容

宏川更獨創了通存通兌的服務，意思是讓客戶把其中一些高出租率庫區的貨存放到低出租率庫區，但在高出租率庫區那裏取貨。這樣相當於間接地增加了高人氣庫區的罐容，同時又能引流到低出租率的庫區。這也是其他同行業公司難以複製的服務，因為它需要有足夠的庫區規模，同時它的產品規格是需要標準化，而現有的其他公司沒有像宏川那樣地理相近的庫區碼頭儲罐建設。

該公司的併購和運營能力是行內頂尖，但由於有70%的併購資金是依賴銀行的長期貸款，因此未來併購速度的可持續性和債務風險也是必要考慮，我們會做更多研究判斷這方面的可行性。

（簡志健為博立聯合創辦人、中原資產管理投資總監，傅可怡為博立研究團隊、中原資產管理分析員；均為證監會持牌人，執筆時作者及其客戶沒持有上述股票）

中原博立研究團隊

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[簡志健、傅可怡 明智博立]