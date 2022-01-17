布少明：內地客偷步入市 豪宅看俏

二手方面，筆者在早前專欄曾闡述，港人已習慣「與疫共存」，個人認為長期樓市依然穩中向好，短期二手樓市難免受疫情波及，但綜合美聯分行資料，全港35個大型屋苑於1月3日至9日的一周，合共錄48宗成交，較前一周的44宗按周升約9%，暫時維持平穩狀態。

暫時看來，中港大規模通關短期無望，但有不少內地買家正偷步入市。據稅務局最新資料顯示，12月三大辣稅包括額外印花稅（SSD）、買家印花稅（BSD）及從價印花稅（DSD），合共錄約516宗交投，涉及稅款金額近21.1億元，按月大增逾1倍。當中反映內地客及公司客入市狀况的BSD升幅最急，12月份錄得159宗，較11月的117宗升近四成，創逾2年新高。至於涉及稅款方面，12月份月錄得約8.9億元，是自2018年6月以來最高紀錄。

「新香港人」購買力 助推升樓市

內地買家對本港樓市趨之若鶩，自從中港通關消息開始在市場醞釀後，豪宅成交已回勇，這些「春江鴨」買家正是豪宅板塊值得投資的明顯信號。香港土地供應緊絀問題嚴重，尤其是優質豪宅供應有如鳳毛麟角。雖然中港恢復通關時間表受阻，但回復正常情况只是時間問題，屆時內地客源重臨，北水勢重臨樓市，配合本地剛需及「新香港人」的購買力，樓市料將更上一層樓，相信未來豪宅，以及超豪宅表現可望跑贏大市。

美聯物業住宅部行政總裁

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[布少明]