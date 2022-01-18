GDP勝預期 人行仍大手減息 零售弱存隱憂 逆回購MLF淨投放2900億

明報記者 歐陽偉昉

12月「三頭馬車」表現，除了早前公布的進出口總額有20.3%增長，其餘兩項增長繼續低企：12月社會消費品零售總額按年上升1.7%，差過市場預期的3.8%，亦較11月的增幅收窄2.2個百分點；全年城鎮固定資產投資按年增4.9%，較預期的4.8%為佳，不過較首11個月的5.2%增幅為低。

12月固投消費增長續低企

國家統計局長寧吉喆表示，今年中國經濟逐步回歸常態運作，但當前外部環境更趨複雜嚴峻，存在不確定因素，國內發展也有壓力。不過中國經濟恢復發展的趨勢，和保持經濟在合理區間運行的因素沒有改變。他指去年第四季經濟規模較第三季增1.6%，經濟企穩趨勢逐步顯現。

消費為去年經濟增長主要動力，不過12月零售增速降至全年最低，餐飲收入按年跌2.2%，連續兩個月負增長，商品零售增速僅2.3%，是2020年8月後最低。

ING銀行大中華首席經濟師彭藹嬈表示，去年汽車銷售受半導體短缺影響，不過撇除該部分的增長也只有3%，反映新冠疫情打擊餐飲支出。內地多個城市出現新冠病毒變種Omicron確診，將影響農曆新年旺季消費，她預期會拖累首季消費增長，與12月相似。

經濟師：新冠疫情打擊餐飲表現

料續拖累首季消費增長

人行昨日透過逆回購淨投放900億元，MLF則超額續作2000億元，利率是2020年3月後首次下調，預期以此為基準的1月LPR會在周四（20日）同步下降，連同上月將合共減息0.15厘。

彭藹嬈認為，信貸風險在首季仍會較高，預期在國企陸續收購問題房企項目，加上減息推動，銀行在第二季才會明顯增加貸款，支持經濟增長。

獲地方專項債投入 基建投資料首季加速

過去推動經濟的基建投資，去年只增0.4%，彭藹嬈表示，中央已要求地方政府在今年上半年內專項債資金用於基建，因此基建投資在首季可望加速。該行指出，內地經濟政策以穩為主，貨幣政策將保持寬鬆，料上半年LPR會降0.3厘，經濟可在下半年穩定下來，全年經濟增長料5.4%。

高盛料本月5年期LPR下調

高盛報告則預期，本月5年期LPR也會下調0.05厘，為支持經濟增長，而存款準備金率未來會再降0.5個百分點，財政政策進一步擴張，並適度放鬆房地產政策。基於第四季GDP好過預期，該行將今年內地經濟增長預測上調0.2個百分點至4.5%。