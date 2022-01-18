嘉道理家族增持大酒店 近倍溢價向莊友堅買入 變相「回收」蔡華波掃入股份

明報記者 陳偉燊

受惠大溢價增持，大酒店股價昨日大升近兩成，收報7.95元。根據公告，嘉道理是次增持大酒店被列為有條件交易，須獲證監會豁免提出全面收購要約下才予以進行，完成增持後，嘉道理家族持股量將由59.98%升至72.43%。

昨股價大升近兩成

根據公告透露，今次嘉道理家族購入的大酒店股份，主要源自莊友堅相關公司Seekers Partners Limited（前稱Satinu Resources）外，另一名參與售股的未公開身分人士，分別涉及1.85億股及2013.21萬股，作價為每股12.8元，分別涉資23.68億及近2.58億元。公告未有提及該人士身分，僅指為一名獨立第三方。

在港擁有地標建築半島酒店的大酒店，多年來一直由嘉道理家族控制超過五成股權，雖然控股權已相當穩固，但至2017年6月，當時仍由蔡華波任主席兼大股東的太和，持續大手掃入大酒店股份至逾11%，成為繼嘉道理家族之後的第二大股東。

星商人早年掃貨疑狙擊

雖然太和其後曾向發信表明並非惡意收購，純為財務投資，但由於掃貨規模甚巨，加上蔡華波背景神秘，太和行動依然惹來市場懷疑其對大酒店展開狙擊。直至2018年，Seekers Partners突然入主太和，同年6月更從太和手上，以12.8元收購全部大酒店股份，事件才暫告一段落。而今次嘉道理家族購回股份，則意味Seekers Parnters可藉此平手離場。