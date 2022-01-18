百度與逾10科企「互聯互通」 流量技術服務生態3方面展開 農曆新年為起點

明報記者 蔡穎霖

是次合作包括10餘家內地科網企業，除了上述提及的美團、攜程外，還有小紅書、順豐、知乎（美：ZH）、同程旅行（0780）、58同城等。按參與的公司數量而言，今次「拆牆行動」是歷來規模最大。科網股昨普遍向下，美團跌1.8%、百度跌1.6%、攜程跌0.5%。

可在百度App直接訂酒店車票戲票等

百度執行副總裁沈抖表示，集團堅定地支持互聯互通，給用戶創造更好的體驗，推動行業的高質量發展。百度表示，上述企業已在旗下App上線智能小程序，小程序可直接完成預訂酒店、購買火車票、電影票等高頻服務，不再需要在不同App之間跳轉。集團表示，將在未來持續推進互聯互通，引入更多服務種類。

另外，百度將向合作伙伴開放AI技術，持續開放百度大腦、小度助手、Apollo自動駕駛、百度地圖、百度網盤等能力。

去年，在多家科技巨頭相繼因反壟斷法而被罰款後，中國監管機構同時要求互聯網平台「拆牆」，尤其是工信部，強調停止屏蔽網址鏈接的必要性；及後於去年9月正式宣布互聯網「拆牆行動」，多家內地科網巨頭如騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、字節跳動等，已表態會解決屏蔽外鏈問題。不少企業達成互聯互通戰略合作。

在支付上，阿里的淘寶接受騰訊的微信支付，微信亦可連結淘寶網站，銀聯的雲閃付也可在可接入淘寶及掃個人微信付款碼；上月底美團也與快手（1024）互通，美團在快手平台上線美團小程序，為美團商家提供套餐、代金券、預訂等商品展示、線上交易和售後等服務。

百度沈抖：互聯互通是互聯網下一波紅利

沈抖昨日表示，互聯互通是中國互聯網的下一波「紅利」，將讓中國互聯網重啟活力引擎，稱百度堅定地支持和擁抱互聯互通，願與各方一起努力拆掉互聯網的圍牆，重建開放的互聯網，給用戶創造更好的體驗，推動行業的高質量發展。