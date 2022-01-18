沃爾瑪拓元宇宙推虛擬商品 擬向用戶提供虛擬貨幣及NFT
文章日期：2022年1月18日
【明報專訊】美國零售業巨頭沃爾瑪（美：WMT）準備進軍元宇宙，推出自家虛擬商品、虛擬貨幣及非同質化代幣（NFT）收藏品。CNBC報道，沃爾瑪在12月底向美國專利及商標局（USPTO）提交了7個商標申請，反映其有意製造及銷售虛擬商品，覆蓋電子產品、家居裝飾品、玩具、體育用品及個人護理產品等範疇。在另一份申請文件，沃爾瑪透露計劃向用戶提供虛擬貨幣及NFT。
申7商標 「塑未來消費體驗」
彭博社稱，沃爾瑪的商標申請，部分來自其數碼廣告公司Walmart Connect，準備用於虛擬貨幣及廣告相關的交易。其他新商標用於元宇宙的零售銷售服務，以及擴增實境（AR）和虛擬實境（VR）的醫療及教育服務。
商標律師格本（ Josh Gerben）表示，沃爾瑪顯得非常認真，其申請文件的大量描述，反映沃爾瑪為如何處理虛擬貨幣、元宇宙及虛擬世界的問題，進行了大量規劃。沃爾瑪拒絕透露商標申請細節，僅表示正致力研究新興技術將如何塑造未來的消費購物體驗。
去年已聘專才 門店設兌幣機
沃爾瑪在元宇宙的布局早有迹可尋，去年8月招聘技術人才，以「制定虛擬貨幣策略及產品路線圖」。去年10月，沃爾瑪又試驗在部分門市設兌幣機，供顧客購買比特幣。沃爾瑪財務總監比格斯（Brett Biggs）早前稱，只要顧客需要，願意推出虛擬貨幣支付服務。
自facebook於去年10月底宣布將公司名稱改為Meta（美：FB），以示其跨進元宇宙的雄心，多家大型企業也相繼宣布元宇宙大計。體育用品巨頭Nike（美：NKE）在11月也提交了一系列商標申請，用於銷售虛擬品牌的運動鞋和服裝。同一個月，Nike透露與網絡遊戲創建平台Roblox（美：RBLX）合作，創建一個名為Nikeland的虛擬世界。去年12月，Nike收購了虛擬運動鞋公司RTFKT。
老牌服裝紛推NFT拓收入
美國服裝品牌GAP（美：GPS）也開始把其運動服裝的設計，製成NFT出售。GAP表示，其NFT的定價由8.3至415美元不等，並會向顧客提供實體衣服。此外，美國運動鞋品牌商Under Armour（美：UA）及德國體育品牌Adidas（德：ADS）的NFT早前剛推出就售罄，這些NFT現於NFT交易平台OpenSea高價轉售。
業界人士稱，服裝零售商Urban Outfitters（美：URBN）、Polo恤品牌Ralph Lauren（美：RL）和美國服裝品牌Abercrombie & Fitch（美：ANF）近期也提交了商標申請，準備開設虛擬商店。研究機構CB Insights早前發表的報告指出，NFT對品牌和零售商有不少好處，通過虛擬產品銷售可帶來新的收入，而且奢侈品牌可透過NFT驗證實體商品的真偽。Gucci、Burberry等奢侈品牌都已推出NFT商品。
另一方面，彭博記者格爾曼（Mark Gurman）的消息稱，蘋果傳聞中的AR/VR設備價格，可能會超過2000美元，預計此設備將採用雙處理器，當中包括用於MacBook Pro的M1 Pro晶片，又或與其規格相當的處理器。
另外，巴西第二大城市里約熱內盧的市長帕埃斯（Eduardo Paes）表示，計劃推出「里約幣」（Crypto Rio），並將市政府的1%收入，投資於虛擬貨幣。