涉違防疫規定 瑞信董事長辭職

Horta-Osorio聲明稱，很抱歉自己的行為給瑞信帶來困擾，並損害了自己代表瑞信的能力，相信辭職符合瑞信和持份者利益。時值瑞信多事之秋，該銀行於去年因對冲基金Archegos Capital破產而損失55億美元，並捲入資不抵債的金融初創企業Greensill的不透明融資業務，目前仍在努力擺脫困境。Horta-Osorio去年被任命擔任董事長協助善後，如今卻匆匆下台。瑞信表示，已委任董事會成員萊曼（Axel Lehmann）接任董事長，即時生效。萊曼曾是瑞銀（美：UBS）高層，於去年底加入瑞信董事會，擔任風險委員會主席。

動視暴雪性醜聞 37員工丟職

此外，傳出員工被性騷擾及性侵等醜聞的電子遊戲巨頭動視暴雪（美：ATVI），其發言人證實在公司進行調查後，已有37名員工被解僱或自行離職，另有44人被紀律處分。《華爾街日報》引述知情人士稱，動視暴雪原定於聖誕假前公布相關人事處理，但行政總裁科蒂克（Bobby Kotick）恐相關公布，可能會令動視暴雪的職場問題看來比已知的情况嚴重。

（綜合報道）

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