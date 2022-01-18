對冲基金20強 去年回報5100億新高

TCI基金管理公司（TCI Fund Management）去年獲得95億美元收益，金額是全行之冠，回報率為23.3%。排名第二的Citadel獲得82億美元的收益，回報率為26.3%。

高盛下調美今年經濟增長預測

隨着財政刺激力度預期減弱，加上新冠變種病毒Omicron的衝擊，高盛下調美國今年經濟增長預測，將今年增速由此前預計的3.8%，下調至3.4%。

雖然高盛下調了增長預測，但最新估計仍高於高盛預期的1.75%增長趨勢。高盛預計，美國去年經濟增長介乎5%至6%。

此外，對冲基金大佬阿克曼（Bill Ackman）指出，聯儲局今年加息3至4次以遏抑通脹已是市場共識，但這加息幅度未必足夠。他呼籲聯儲局3月加息半厘，以比預期大的加息幅度震懾市場，表明聯儲局對抗通脹的決心，從而有效降低通脹預期，減少聯儲局此後採取進一步激進措施的可能性。昨天是馬丁路德金紀念日，美股休市。

（綜合報道）

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