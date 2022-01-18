劉宇亮：人行降息 市場迎短暫寬鬆期

人行開展7000億元人民幣MLF操作和1000億元人民幣公開市場逆回購操作；逆回購利率下調10個基點至2.1%，MLF利率下調10個基點至2.85%。

美加息前空檔 股市受惠

在12月居民中長期貸款按年增幅減少，在房地產銷售、投資跌幅再度擴大的前提下，全面降準僅1個多月，降息又來，而且下調了10個基點，足見逆周期政策發力穩增長的迫切性。受政策利率下調利好影響，中國股債市場均有利好反應。

至於美國，近期市場對聯儲局加快緊縮的預期升溫。美國通脹壓力進一步加大，聯儲局或加快加息步伐。在聯儲局還未加息之時，中國降息降準，市場有短暫的寬鬆期，有望利好股市。

美股的估值整體偏高，如2023年進一步縮表，可能觸發美股調整，因縮表對市場的影響較加息大。在美國收緊而中國寬鬆的貨幣政策下，今年人民幣兌美元匯率有機會小幅貶值。

獨立股評人

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[劉宇亮 股宇有云]