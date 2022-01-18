薛偉傑：17吋摺疊屏筆電 料今年中陸續登場

華碩Zenbook 17 Fold OLED 設6使用情境

Zenbook 17 Fold OLED配備一片17.3吋、長闊比4:3、解像度2560×1920、由京東方生產的柔性OLED觸控屏，可以從左右方向摺疊，摺疊後則成為兩片12.5吋、長闊比3:2、解像度1920×1280的屏幕。產品配合磁吸式藍牙鍵盤和觸控板，產品一共有桌面電腦、筆電、平板電腦、屏幕鍵盤、電子書及延伸屏幕等6種使用情境。

例如，在桌面電腦模式中，那片17.3吋屏幕完全展開，用戶可透過藍牙鍵盤來操作。在電子書模式中，則將那片17.3吋屏幕分成左右兩個12.5吋屏幕來閱讀，模擬看書體驗。在屏幕鍵盤模式中，則將其中一個12.5吋屏幕作為虛擬鍵盤操作。

華碩透露，這片摺疊屏至少可以摺疊3萬次，而Zenbook 17 Fold OLED已符合Intel的Evo筆電認證，將於今年中推出。

Intel微軟牽頭 試圖營造市場生態

為什麼還要等半年？筆者估計，主要是讓京東方有多些時間來改善製程，提高生產良率。另一個原因，則可能來自微軟。

據外國媒體表示，微軟的Windows系列作業系統，現時還未有針對摺疊屏筆記本電腦多種使用情境進行更新。微軟將於今年中推出Windows 11的第一個主要更新，屆時很可能會加入有關的相關設計。

外國媒體估計，摺疊屏筆記本電腦將會在今年中開始登場，還因為Intel在1月發表了最新的Evo筆電設計規格，加入針對摺疊屏筆記本電腦的內容。而Intel亦曾經表示，採用這些新規格的摺疊屏電腦將會在今年內開始付運。

事實上，Intel試圖推動摺疊屏筆記本電腦成為個人電腦行業的新風潮，至少已經有2年多時間。

早在2020年1月的CES上，Intel、Dell和聯想都曾經分別展出摺疊屏筆記本電腦的原型機或概念機。其中Intel展出的概念機，就是配備一片17.3吋的OLED摺疊屏。可以說，Intel當年的構思，現在看來會由華碩率先完成商業化。

而聯想亦在當時展出其首款摺疊屏筆記本電腦ThinkPad X1 Fold，之後更在同年10月開始量產。然而，大灑金錢搞完造勢活動之後，ThinkPad X1 Fold卻迅即變得沉寂，未能掀起什麼熱潮。

聯想疑捉錯用神 13.3吋摺屏筆電乏需求

筆者估計，最大的問題是，ThinkPad X1 Fold選擇了一個錯誤的尺寸。因為13.3吋乃最主流的手提電腦屏幕尺寸，要放入一般手提電腦斜孭袋或背囊也很容易，從來沒有聽說過，有人嫌它的尺寸大，希望將之摺疊。將這個尺寸的手提電腦屏幕改成摺疊屏，根本就沒有剛性需求，設計上是「捉錯用神」。

况且，ThinkPad X1 Fold其他硬件配置卻平平無奇，售價卻高達19,999元至23,999元人民幣，比起同級規格的一般手提電腦，大約貴了一倍之多。

筆者認為，華碩的聰明之處，就是選擇了一個在手提電腦當中接近極限的屏幕尺寸（17.3吋）來改成摺疊屏，連14、15.6和16吋也跳過。因為這個規格才是最難攜帶、最有需要改成摺疊屏。亦因此，華碩這次發表Zenbook 17 Fold OLED，才會倍受關注。

摺疊屏筆電缺點 重量不減反增

不過，這款電腦是否能夠大賣，還要看好幾個因素。首先，其屏幕摺痕是否明顯，是否耐用等。有些業者認為，摺疊屏至少要可以摺疊10萬次，才算真正成熟。其次，Zenbook 17 Fold OLED的售價是多少，華碩還未公布。

至於第三，就是重量問題。現時的摺疊屏只是可以摺起來，令屏幕攜帶時的面積變小，但與一般屏幕相比，它並未能減重，反而往往還會略重和略厚。根據網上數據，Zenbook 17 Fold OLED機身淨重1.6至1.65公斤，若加上藍牙鍵盤，總重量達1.99公斤，個人認為屬於偏重。

筆者用LG gram 17Z90P來比較。LG gram 17Z90P配備17吋的顯示屏（長闊比16:10），只是略小一點，其他硬件配置也是頂級，鋰電池容量80Wh，還略大了5Wh，但它全機就只重1.35公斤，明顯比Zenbook 17 Fold OLED輕。同樣的情形，其實亦出現在聯想的ThinkPad X1 Fold上。

明報記者 薛偉傑

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