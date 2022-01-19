雲頂被拒提取6.8億融資 擬申清盤 擁星夢麗星等郵輪 造船業務觸礁爆交叉違約

明報記者 陳偉燊

雲頂香港停牌前股價報0.415元，市值跌至35.2億元。至上周四（13日）宣布旗下德國MV造船集團提出破產申請，披露將觸發約27.77億美元貸款交叉違約，同日復牌股價大跌超過一半。雲頂香港原先於去年6月28日完成債務重組，當中包括向德國經濟穩定基金（WSF）為MV造船集團取得3億歐元融資，並將9.81億美元財務債務到期日延至2026年7月底，另會進行3000萬美元資本融資，及向德國梅前州抵押船隻，尋求1.18億美元備用貸款融資。

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不過，雲頂香港其後財務急速惡化，當中MV造船集團未能提取貸款是最致命原因。MV造船集團此前從WSF取得的3億歐元融資額度，到1月5日止，WSF仍未有向MV支付其中3000萬歐元融資。另因為WSF及德國聯邦經濟部的僵局長期未解，就連為造船項目Global 1的融資安排，也未能獲參與銀行提供貸款。集團最後向Global 1造船項目融資協議的參與銀行，要求提取公司流動儲備帳戶內8100萬美元的自有資金亦被拒絕。至於集團要求向梅前州提取8800萬美元融資亦遭拒絕，雙方先後兩次修訂條款仍未能達成協議，至1月10日MV造船集團申請破產。至於該公司向法院提出申訴要求向梅前州提取該筆備用貸款，至周一（17日）亦被當地法院駁回。MV造船集團宣告清盤，同時觸發雲頂集團約27.77億美元貸款交叉違約。集團稱，除非收到一項可行建議，附帶一個令其能夠償還到期債務、各方一致認可及同時滿足各方條件的重組方案，否則董事會將有可能於百慕達時間1月18日向當地主管法院申請將公司臨時清盤。

集團：助提高財務重組成功機率

據資料顯示，雲頂香港除擁有星夢、麗星等郵輪業務，以及德國的造船生意外，亦在菲律賓擁有一個綜合度假村馬尼拉雲頂世界。集團認為，申請清盤有助提高財務重組的成功機率，並提供空間避免任何債權人對公司進行無序清盤，變賣集團資產。在委任臨時清盤人後，公司及其專業顧問將繼續實現共識一致及具備互為條件的重組，以保障所有債權人及其他持份者的價值。