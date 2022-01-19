張德熙入稟阻早前泰加售股過戶

泰加：張上周再5萬售5000萬股

泰加目前仍在停牌，至昨晚本報截稿時，暫未見泰加發公告交代禁制令事宜；本報記者亦曾嘗試致電張德熙查詢，但截稿前未獲接聽。

翻查資料，張德熙透過旗下私人公司Independent Assets Management Ltd（IAML）持有逾1.58億股泰加股份，持股量相當於約25.37%。泰加在1月6日公布，IAML於去年10月18日以3萬元出售其中3000萬股，翌日公司再發公告，指IAML於去年8月27日向泰加發出停止通知書，要求停止轉讓由公司發行的7張股票，涉及由IAML持有的1.06億股股份。

泰加至昨日下午再發公告，稱收到第三方買方律師知會，指於1月12日再於場外從IAML購入5000萬股，作價5萬元，較停牌前股價0.48元大幅折讓逾99.7%。以泰加兩次公告內容，相當於IAML前後僅以8萬元出售合共8000萬股，減持泰加約12.78%股權。

事件中被指出售股份的張德熙，近日入稟尋求制止交易。據資料顯示，張德熙昨日入稟高院，被告為Aristeus Financial Service Limited及泰加保險。據了解，入稟內容涉及張德熙尋求高院頒發禁制令，限制泰加、泰加董事、僱員、代理或股份過戶處，在1月28日或取得法庭進一步的命令前，採取步驟登記轉讓3000萬股泰加股份到Aristeus Financial Service名下，並保留申索堂費權利。

去年8月吳宇接替張德熙任主席

泰加現任主席吳宇在2020年1月以2.27億元購入泰加約26%股權，至去年8月接替張德熙出任公司主席，同年11月公司即遭保監暫停外幣投資，雖然其後獲准恢復投資，但至本月卻再爆出擬終止大量的士保單，同時因資金調動涉嫌違規，遭保監委託德勤接管。