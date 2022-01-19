匯豐內部電郵：港府隔離政策為業務帶來風險
文章日期：2022年1月19日
【明報專訊】香港政府緊跟中央的「清零」政策，近一年來外資對此有不少意見。據彭博報道，匯豐銀行昨日向交易員發出警告，隨着港府欲遏制第五波疫情，防疫隔離政策是業務連續性的主要風險之一。報道引述該行發給員工內部電郵稱，現在面臨的風險不僅是被新冠病毒感染，更重要的風險是一旦成為一級和二級密切接觸者，會被政府隔離14天和4天。電郵又表示，該行正嘗試保護員工免受有關風險，以確保能夠持續支持公司業務。匯豐發言人已證實電子郵件內容。
市場部分隊工作 減隔離風險
報道表示，作為預防措施，該行已將其全球市場部門分為3個團隊，一組約190人在中環的總部工作；另一組約65人於石門工作；第三組約200人則在家工作。電郵稱，這種分組由1月7日開始，可能會持續到2月4日，目的是管理交易大廳的風險。報道又稱，包括高盛和摩根大通在內的其他環球銀行的香港分部也收緊辦公室工作規則，並開始分組工作。
港府正推行與中國一致的「清零」防疫政策，採取世界上最嚴格的措施，包括將陽性病例的密切接觸者送往隔離營數周，並禁止來自多個國家的航班，還要求大多數入境旅客在酒店隔離21天。嚴謹的隔離政策曾引起熱議，匯控（0005）行政總裁祈耀年在去年11月在新加坡表示，當時沒計劃訪港，亦不會做任何可能危及香港與內地恢復通關的事情。