匯豐內部電郵：港府隔離政策為業務帶來風險

【明報專訊】香港政府緊跟中央的「清零」政策，近一年來外資對此有不少意見。據彭博報道，匯豐銀行昨日向交易員發出警告，隨着港府欲遏制第五波疫情，防疫隔離政策是業務連續性的主要風險之一。報道引述該行發給員工內部電郵稱，現在面臨的風險不僅是被新冠病毒感染，更重要的風險是一旦成為一級和二級密切接觸者，會被政府隔離14天和4天。電郵又表示，該行正嘗試保護員工免受有關風險，以確保能夠持續支持公司業務。匯豐發言人已證實電子郵件內容。