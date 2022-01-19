支持政策見效 惠譽料內地下半年增長加速

費安德表示，內地發展目標改變，將會對今年及以後政策產生重大影響，提出「共同富裕」顯示是經濟增速的重要性讓位予更廣泛的社會經濟發展目標，未來內地將會進一步改革稅收政策、社會福利和宏觀金融監管。

房地產貸款料逐步復蘇

惠譽評級大中華區銀行業評級主管胡月明預計，今年內地個人住房抵押貸款和房地產開發貸款將逐步復蘇，加上小微企業、基礎設施貸款及綠色貸款將保持增長，預測今年銀行貸款將保持12%左右的增速。

該行亦預期，今年內地銀行盈利能力和不良貸款率將大致持平，對內銀持中性展望。

港府嚴格「清零」 成經濟風險

香港方面，因應政府防疫措施，突然收緊社會活動和外出限制，惠譽指上月對本港今年增長3%的預期有下修風險。若政府力求嚴守清零政策，未來一旦爆發疫情，或對香港經濟和信用指標帶來風險。