高盛季績差 早段急挫一成
文章日期：2022年1月19日
【明報專訊】由於員工薪酬上漲，加上訴訟撥備增加，高盛（美：GS）第四季營運開支飈升，導致上季利潤按年跌13%至39.4億美元（約307億港元），每股盈利10.81美元，低於分析師預期11.76美元。加上市場預計其交易收入在今年降溫，高盛股價早段挫近9%。
高盛上季營運支出按年增23%至72.7億美元，其中薪酬支出按年增長31%至32.5億美元。由於各華爾街大行也在搶奪人才，挽留員工，高盛等金融機構去年提高了初級銀行家的薪水。由於開支增加，華爾街其他大行上季也利潤減少。摩通（美：JPM）第四季利潤按年跌14%，花旗集團（美：C）利潤更按年跌26%。
不過受惠於市場併購交易需求旺盛，高盛上季收入按年增8%至126.4億美元，略高分析師預期。由於併購交易增加，高盛上季的投行業務收入按年增長45%至38億美元。摩通和花旗上周也報告上季投行收入大增。可是由新冠疫情引發的資本市場波動減弱，高盛上季交易收入按年跌7%至39.9億美元。相比下，摩通上季交易收入按年跌11%，而花旗更跌17%。
高盛上季的債券交易收入為18.6 億美元，與去年同期基本持平，而股票交易收入則按年跌11%。雖投行等業務仍獲利豐厚，高盛近年致力拓展消費者業務。