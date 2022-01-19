高盛季績差 早段急挫一成

高盛上季營運支出按年增23%至72.7億美元，其中薪酬支出按年增長31%至32.5億美元。由於各華爾街大行也在搶奪人才，挽留員工，高盛等金融機構去年提高了初級銀行家的薪水。由於開支增加，華爾街其他大行上季也利潤減少。摩通（美：JPM）第四季利潤按年跌14%，花旗集團（美：C）利潤更按年跌26%。

不過受惠於市場併購交易需求旺盛，高盛上季收入按年增8%至126.4億美元，略高分析師預期。由於併購交易增加，高盛上季的投行業務收入按年增長45%至38億美元。摩通和花旗上周也報告上季投行收入大增。可是由新冠疫情引發的資本市場波動減弱，高盛上季交易收入按年跌7%至39.9億美元。相比下，摩通上季交易收入按年跌11%，而花旗更跌17%。

高盛上季的債券交易收入為18.6 億美元，與去年同期基本持平，而股票交易收入則按年跌11%。雖投行等業務仍獲利豐厚，高盛近年致力拓展消費者業務。

（綜合報道）

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