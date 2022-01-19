瑞士盈豐資管趙國江：加息後股市多向上 波幅擴大

瑞士盈豐資管投資管理副總監趙國江表示，2022年有十大大投資主題，第一，環球市場經濟持續增長。他解釋，2021年環球市場經濟增長強勁，一般來說，經歷高增長後經濟會放緩。但他引述經濟合作暨發展組織（OECD）的數據指，發達國家增長率將會按年增長4.5%，而發展中國家的增長率更高達5%。

加息後6至12個月 股市大多正回報

因此預料，今年美國經濟可維持於6%的增長水平，主要是由於去年12月美國失業率下跌至3.9%水平，低於長期平均值，反映美國就業情况已回復至疫情前水平。此外，人均工資按年增幅4.7%，反映美國勞工市場議價能力愈來愈好，工資水平上升就可以帶動國內消費。過去兩年，不少國民收到國家的財政補貼如失業救濟金，加上疫情以致民眾減少外出旅遊及消費，儲蓄比率增加。隨着經濟重啟，他們有可能將額外儲蓄投入消費，因此休閒消費、海外旅遊、醫療消費行業將會受惠。

第二，去年12月美聯儲局聲明表示，將於今年3月停止買債後將會進行第一次加息，下半年亦有可能縮表，市場憂慮貨幣政策正常化，令流動性減少。儘管市場存在風險，但根據以往加息經驗，每次加息是由於經濟復蘇，而在加息後6至12個月股市都錄得正回報，他以標普500指數為例，過去九次加息周期之中的6及12個月，有八次錄得正回報。但要留意，股市波幅亦同時增大。

第三，可留意中國以外新興市場的互聯網行業投資機會，2013年MSCI中國指數三大權重比例為金融、電訊及能源行業。至去年，主要成份股以非必須消費品為主，而互聯網則是非必須消費品網購的重要媒介。從中國過去10年的轉變可見，新興市場互聯網發展已經愈來愈成熟。當中印度及巴西有許多大型科網股上市，令IPO市場非常熾熱，而這些上市公司多在行業具壟斷地位，值得投資者留意。

未來兩年通脹率料高位回落

第四，市場憂慮通脹升溫，惟趙國江認為通脹屬於短暫，尤其是供應鍊造成的樽頸效應 ，令許多日常消費品、航運運費上升，近期通脹率處於過去30年較高水平。他預料通脹率會在未來兩年會由高位回落，此情况下，投資者可留意已回落不少的長年期債券，長年期債券對長期利率特別敏感，另外通脹回落，會利好長債表現。但要留意央行貨幣政策收緊過快，有可能造成經濟下行風險。

第五，看好綠色板塊，由於長年期利率處於負數水平，令許多發達國家如歐洲及美國推出綠色債券，以低實質利率在市場籌集資金，用以投資新能源板塊。去年投資者主要投資於電動車、電池原材料，以及光伏原材料，今年投資者很可能會轉向投資光伏儲能設備，相信波動性不大，是長線投資的不二選擇。

第六，日本是投資者忽略的地區，但疫情期間日本經濟發展不俗，日經平均指數已超過泡沫時期高點。時移世易，日本企業愈來愈重視股東回報及企業效率，日企利潤在過去五年有結構性提升，整體公司利潤創下7.5%的高水平。另外，日本股市有許多與出口相關公司，在預期日圓弱勢的情况下，相信對不少日本公司有正面作用。最後，昔日外國投資者忽略日本股票及於去年賣出日股，如他們重返日本市場，有機會令日本股市持續向上。

第七，雖然發達國家經濟維持高水平，不過OECD領先指數已出現放緩，反映整體能源價格表現亦會放緩 ，因此看好電動車電池的原材料銅和鈷。另外，要注意油價及煤價發展，隨着市場對環保愈來愈高，對石化能源帶來持續壓力。

第八，去年發達國家的企業在低基數效應下，增長比率大幅提高至20%，預期今年會持續增長，但增長率會趨向正常化，並增長5%至10%。他預期，歐元區及日本增長會高於美國，其中一個原因是去年低基數效應影響，今年經濟重啟，相信企業盈利會優於美國。

去年已進入加息周期 可吼新興市場債

第九，儘管全球利率處於低水平而且發達國家開始加息，但債券仍有投資機會，尤其是新興市場債券。因不少新興國家如巴西已於去年進入加息周期，目前經濟已進入調整周期，投資者可留意以當地貨幣或美元計價債券。

第十，全球供應鍊及貿易將回歸本土，昔日海運價格大幅飄升而且缺乏載貨能力，導致亞洲運貨至歐洲價格飈升至少五倍，歐美航線亦不遑多讓，預期多國製造業會投資於本土市場，尤其是半導體工業，而如能在本土研發及生產就再不需要依靠外國，到時智能倉庫、工業機械化亦會受惠。

黃清瑤 明報記者

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