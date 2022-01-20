國泰推「閉環執勤」 提供額外獎金

機長飛4次可獲9.6萬獎金

據外電昨日引述消息報道，國泰擬向願意接受香港隔離檢疫措施的機師提供獎金，以吸引更多機師接受「閉環執勤」，以該模式工作的機組人員需要連續工作3至4個星期，在每程航班之間須留在酒店隔離，並在回家前進行兩星期隔離。國泰回覆本報查詢稱，因應新冠疫情對機組人員的檢疫要求，國泰推行閉環執勤模式以維持航班運作，並一直監察情况及適時作出調整。國泰又承認，增加了機師在完成閉環執勤後的休息時間及就航班安排及運作變動調整薪津。

國泰早前承認曾經讓機組人員「客機去，貨機返」，從而獲豁免強檢，有不少政界人士質疑存在檢疫漏洞。運房局長陳帆昨日回應，政府正繼續深入調查及嚴肅跟進有關事件，若調查發現有充分證據，顯示政府應採取進一步的法律行動，政府定必果斷行動。早前國泰公布只能恢復疫前貨運運力20%。花旗報告指出， 隨着航空公司削減貨運航班，本港物價將一步上升，部分產品可能面臨短缺。花旗估計，本港今年消費物價指數將上漲2.5％，高於去年的1.6％漲幅。花旗補充，鑑於疫情嚴重打擊企業營業利潤，進口價格壓力可能會完全轉嫁給消費者，國際新鮮雜貨類別或受影響。