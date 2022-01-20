路透：百億科企投資集資須獲批
文章日期：2022年1月20日
【明報專訊】國家網信辦繼早前修訂《網絡安全審查辦法》，表明擁有逾100萬名用戶信息的企業赴國外上市時須審查。路透昨引述消息報道當局正起草新規，要求擁有超過1億用戶或收入超過100億元人民幣的科網公司，進行任何投資或集資前須獲得批准。據報，遭發改委列入負面清單的互聯網企業，亦需遵守新規。網信辦未有回應。
消息指草案尚未確定
消息人士表示，部分互聯網企業已聽取有關簡報，但草案尚未確定，或有可能發生變化。報道亦引述一名科技業高層主管稱，市場目前擔憂新規會否應用於私人市場投資，例如首次公開招股（IPO）前的私募融資階段。
近年中央不斷收緊對互聯網企業監管，網信辦早前發布的《辦法》，由2022年2月15日起擁百萬客戶數據企業提出國外上市申請前，須向內地監管部門提交擬簽訂的合同或IPO材料等作安全審查；但對於公司的融資活動則未有明確限制。當時網信辦發言人表示修訂《辦法》旨在進一步保障網絡安全和數據安全，維護國家安全。是次內地監管風暴源於滴滴出行（美：DIDI）赴美上市事件。滴滴2021年6月掛牌不久即遭舉報指泄漏用戶及道路數據予美國，中央以防範國家數據安全風險為由要求滴滴即時下架及整頓；有報道曾指中央不滿滴滴未經許可下擅自赴美上市。