安踏去年多賺至少45% 下半年急放緩
文章日期：2022年1月20日
【明報專訊】內地去年下半年爆發新一波新冠肺炎疫情，拖累部分零售品牌盈利升幅收窄。內地體育用品股安踏（2020）昨日發盈喜，預料截至去年12月底止，集團全年純利按年增長至少45%、即約74.8億元（人民幣，下同），符合市場預期。不過，以集團上半年純利達38.4億元、按年增長1.3倍計，意味集團下半年實際純利僅約36.4億元，按年倒退約1%。
去年疫情稍紓 各品牌收益反彈
安踏昨日股價反覆向下，午後曾跌至111.7元低位，最終收市跌2%。集團表示，計及分佔合營公司虧損影響，料去年純利按年增長不少於45%，而2020年為51.6億元，即去年淨利潤可達至少74.82億元；主要由於去年新冠疫情對內地零售市場影響相對下降，集團主品牌、FILA等各品牌收益反彈等因素所致。
安踏亦同時公布去年第四季業績，其中安踏品牌的零售金額按年錄得10%至20%中段增長，並與2019年同期相比，亦錄得10%至20%高段增長。FILA品牌銷售額則錄得高單位數增長，而與2019年同期相比，錄得35%至40%增長。
至於全年表現方面，安踏品牌零售額按年錄得25%至30%增長，而與新冠疫情前、2019同期相比，則錄得10%至20%的高段增長。另FILA品牌銷售額則按年錄得25%至30%增長，而與2019年同期相比，則錄得40%至45%增長。