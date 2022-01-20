富瑞看好港銀「重返榮耀」 籲買中銀恒生東亞

【明報專訊】去年外圍銀行股受惠美國加息預期向好，但本地銀行股未能跟上，不過投行富瑞發表報告預期今年本地銀行股將「重返榮耀」。受惠宏觀貨幣政策回歸正常、資產質素穩健，香港銀行將進入數年的盈利恢復周期，假設聯儲局今年加息4次，本港銀行的股本回報率可從去年的8%至9%，升到10%至12%。該行向3隻本地銀行股，給予「買入」評級。