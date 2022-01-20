東瀛遊向控股股東派股 市值2800萬

大股東持股量降至60.03%

東瀛遊昨日收報0.39元，跌1.27%。集團表示，耀騰管理以實物形式將所持約7248.8萬股公司股份分派予其股東，分派完成後，耀騰管理持股量由74.46%降至60.03%。

根據公告，袁文英及禤國全分別持有耀騰管理約26.7%及23.08%，相當於分別獲派約3.9%及3.3%東瀛遊股份，市值約764萬及647萬元；耀騰管理其餘股東包括早期股東邱淬鋒、林惠民、呂樂盆、莊長波，以及執董梁成釗及李寶芬，亦分得部分股份。

新冠疫情持續兩年，各地仍未全面解除旅遊限制措施，重創旅遊業，加上香港與內地實施「清零」措施，而香港面臨變種病毒株Omicron的第五波疫情爆發，特區政府決定禁止逾百個國家及地區非香港居民來港或過境轉機，勢令早已陷入困境的旅遊業雪上加霜，旅行社成為其中之一的重災區。

東瀛遊去年上半年淨虧損約7000萬元，較2020年同期淨虧損6600萬元擴大，主要由於疫情影響被迫取消並暫停於不同國家及地區之旅行團及獨立自由旅客產品的銷售，令公司大部分旅遊相關業務及於日本的酒店業務停止營運。