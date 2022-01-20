iPhone 13暢銷 蘋果上季稱冠 內地減價促銷帶動 分析師：其他季度銷情趨穩
文章日期：2022年1月20日
【明報專訊】市場調查機構Canalys發表報告，指受惠於iPhone 13系列銷情暢旺，蘋果（美：AAPL）於去年第四季的全球智能手機出貨量佔比達22%，擠下全球市佔率為20%的三星（韓：005930），成為全球智能手機出貨量之冠。小米（1810）上季以12%的市佔率排第3，OPPO與vivo分別排名第4及第5。蘋果對上一次成為全球智能手機出貨量最高的品牌已是2020年第四季，當時它以23%的市佔率，力壓17%市佔率的三星。
Canalys分析師指出，蘋果上季能超越三星，很大程度由於iPhone 13系列在中國內地熱賣。Canalys的分析師形容，iPhone在中國內地的出貨量「前所未有」，這與蘋果在中國內地為旗艦機減價促銷有關。分析亦認為，蘋果過去兩年也在年底聖誕旺季的出貨量壓倒三星，這是由於蘋果的新產品推出周期所致，其新iPhone每年在9至11月陸續在不同市場推出，帶動其智能手機銷量急升。不過在其他季度，iPhone的銷量趨於穩定。
全球智能手機出貨量按年升1%
目前蘋果的供應鏈正在恢復，不過仍無法生產足夠的iPhone滿足消費者需求。Canalys指出，其他智能手機品牌也面臨一些供應鏈問題，因為晶圓代工商也需要數年時間才能擴大晶片產能，以致智能手機製造商不得不尋找新的供應商，並專注於生產暢銷的機型。去年第四季全球智能手機的整體出貨量僅比2020年同期高出1%，預計零件短缺要在今年下半年才開始緩解。
蘋果：約束科企法案 削私隱保護
此外，蘋果警告，旨在約束大型科技企業的參議院法案，將削弱蘋果的私隱保護工具。參議院司法委員會將於周四為《美國創新與上網選擇法案》（American Innovation and Choice Online Act）進行辯論。支持者稱，該法案旨在保護數碼競爭。
蘋果的競爭對手一直抱怨，蘋果App Store抽取太多佣金，目前這項利潤豐厚的業務成為眾矢之的。蘋果表示，美國國會試圖阻止蘋果禁止用戶透過App Store以外的途徑，為iPhone下載程式將導致用戶面臨安全威脅。蘋果認為，若其不能預先審查應用程式，可能會增加用戶被黑客入侵，以致私隱外泄的風險。