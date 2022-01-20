德10年國債孳息重返正值

此外，市場人士開始押注聯儲局3月加息幅度將超過0.25厘。美國10年國債孳息率昨升穿1.9厘，創2019年12月新高。市場預期聯儲局加快貨幣政策正常化，美短期國債孳息率升幅比長債高，孳息率曲線趨平。美國5年期與30年期國債孳息率昨曾收窄至不足半厘，是2020年3月首次。

當前的英國通脹繼續升溫。12月通脹率按年升5.4%，是1992年以來最高，增加英倫銀行再次加息的壓力。英倫銀行官員憂慮通脹率可能在上半年升至6%，是其通脹目標的3倍，引發外界對其加快收緊貨幣政策的猜測。該央行已在上月出乎意料加息0.15厘，將指標利率上調至0.25厘。

此外，伊拉克通往土耳其的一條重要輸油管道爆炸，刺激油價再創逾7年高位。布蘭特期油價格曾升穿每桶89美元，紐約期油升穿每桶87美元，同創2014年10月以來高位。

（綜合報道）

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