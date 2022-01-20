ASML去季賺156億 CEO：最先進系統未獲許可運往中國

在美國政府施壓下，荷蘭政府拒授予ASML出口這些設備的許可證。溫寧克認為，中國不太可能獨立複製頂級光刻技術，因為ASML依賴「不懈的創新」，而組件只能從中國以外的供應商獲得。他說：「不是說中國不能造出此技術。他們一定會嘗試。」

ASML第四季利潤按年增31%至約17.7億歐元（約156億港元）勝預期，利潤率54.2%。雖然ASML德國柏林廠房早前火災，但ASML預計今年全年銷售額可增20%，股價早段升3%。

由於加價抵消成本上漲，家庭消費品生產商寶潔（美：PG）上季利潤勝預期，並上調今年銷售預測，股價早段升3.7%。部分美股業績理想，美股連跌3天後早段反彈，道指升150點。

美銀季績勝預期 股價升逾4%

由於資產管理及投行收費創新高，加上釋出壞帳撥備，以資產值計全美第二大銀行美銀（美：BAC），第四季利潤按年增28%至70.1億美元，每股盈利82美仙，高於分析師預期。美銀上季收入按年增10%至221.7億美元。美銀股價早段升逾4%。不過，工資上漲，美銀上季非利息支出按年增長6%。相比下，這增幅低於摩通（美：JPM）及高盛（美：GS）上季的非利息支出分別按年增長11%及23%。

此外，摩士丹利（美：MS）第四季利潤按年增長9%至37億美元勝預期，每股盈利2.01美元，高於分析師預期。該行上季收入按年增長7%至145.2億美元。大摩股價早段升近4%。

（綜合報道）

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