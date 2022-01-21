研退出還息不還本 IMF歡迎

此外，IMF表示，香港有健全的企業破產清盤制度，金融政策應促進營運中公司作出有效重組，並讓無法繼續經營的公司結業，現時是適合時間計劃引入相關安排。

降銀行資本要求 助經濟復蘇

因應社會運動和新冠病毒疫情對經濟的衝擊，金管局分別在2019年10月和2020年3月，下調逆周期緩衝資本（CCyB）比率合共1.5個百分點至1%，降低銀行資本要求。IMF認為，金管局此舉合適，有助鼓勵銀行借貸及支持經濟復蘇，不過金管局應作好準備，因應系統性的最新風險評估，將CCyB比率調整至適當水平。

對於樓市方面，本港樓價高企，過去一直被IMF視為宏觀經濟風險。IMF今年則指出，鑑於樓價持續堅挺，按揭貸款上升，現行住宅物業市場相關的宏觀審慎監管政策在現階段應維持不變。

樓市監管政策應維持不變

同時，IMF建議金融監管機構，牽頭加強對非銀行貸款機構，如定期監察及收集地產商及非銀行金融機構等提供的貸款數據，當局亦應定期重新評估是否需要擴大規管範圍，以減低出現監管漏洞的機會。