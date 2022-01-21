密切監察港銀對內房信用承擔 應定期壓測
文章日期：2022年1月21日
【明報專訊】去年下半年起，多間大型內地房地產商陸續爆發債務問題，不過本港銀行業的內地貸款質素保持良好，相關不良貸款率在第三季只有0.77%。
特別留意信用評級偏低借款人
國際貨幣基金組織（IMF）表示，鑑於多間內房近期財務緊張，當局應密切監測和分析香港銀行對內房的信用承擔，繼續確保港銀採用具前瞻性的內部信用風險模型，以評估他們對內地借款人履行的風險承擔資本的要求，特別是信用評級偏低的借款人。
IMF亦建議，當局除了日常壓力測試以外，亦可持續密切監察銀行對內地非銀行體系的重大風險承擔，並對銀行的大額風險承擔進行定期壓力測試，均有助控制信用風險。
政府在向立法會提交的文件回應指，金管局已採取措施加強監察銀行的相關風險承擔，包括嚴格的數據收集及分析、與銀行緊密溝通、深入檢視銀行的信貸組合，以及進行專門的壓力測試。整體而言，銀行體系對高槓桿內地發展商的風險承擔仍然可控，風險承擔並無出現集中情况。
併結綜合框架 測試銀行流動性
此外，因應全球風險情緒升溫，IMF建議更密切監察銀行及投資基金的流動性風險，將所有銀行流動性壓力測試併結在綜合框架，以便加強監測較弱環節的流動性狀况。