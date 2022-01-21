密切監察港銀對內房信用承擔 應定期壓測

特別留意信用評級偏低借款人

國際貨幣基金組織（IMF）表示，鑑於多間內房近期財務緊張，當局應密切監測和分析香港銀行對內房的信用承擔，繼續確保港銀採用具前瞻性的內部信用風險模型，以評估他們對內地借款人履行的風險承擔資本的要求，特別是信用評級偏低的借款人。

IMF亦建議，當局除了日常壓力測試以外，亦可持續密切監察銀行對內地非銀行體系的重大風險承擔，並對銀行的大額風險承擔進行定期壓力測試，均有助控制信用風險。

政府在向立法會提交的文件回應指，金管局已採取措施加強監察銀行的相關風險承擔，包括嚴格的數據收集及分析、與銀行緊密溝通、深入檢視銀行的信貸組合，以及進行專門的壓力測試。整體而言，銀行體系對高槓桿內地發展商的風險承擔仍然可控，風險承擔並無出現集中情况。

併結綜合框架 測試銀行流動性

此外，因應全球風險情緒升溫，IMF建議更密切監察銀行及投資基金的流動性風險，將所有銀行流動性壓力測試併結在綜合框架，以便加強監測較弱環節的流動性狀况。