會計師會指欠悔意 羅輝城吊銷執業證
文章日期：2022年1月21日
【明報專訊】會計師公會公布，資深執業會計師羅輝城旗下羅輝城會計師事務所，在2010及2011年負責一家私人公司審核時未有遵守專業會計準則，包括在沒有足夠證據下提供豁免、未有分隔處理由該公司董事向他轉移的資金等，因此吊銷其執業證書，15個月內將不另發執業證書。
核數違專業 須繳逾510萬
公會指，令次紀律程序暫停達5年，其間羅不斷變更答辯有意阻撓，直斥他「缺乏悔意及坦誠」，因此處以合共逾510萬元的罰款及紀律程序費用。
據法庭判辭，事件涉及私人公司為莊聯興製衣有限公司，案情指該公司前任核數師於2007及2008年審計時，在處理該公司旗下一家內地子公司的減值撥備時，因無法取得財務文件的審計範圍限制而發表「保留意見」，至2009年羅接手，該年度在提供相同理由下作同樣處理。惟至2010年及2011年，卻未有發表「保留意見」，因此公會認為做法不合規。
此外，公會稱，羅未有獲取充分適當的證據，以支持他接受該公司違反披露要求，涉及該公司為一間董事控制實體獲得的銀行融資所作出的資產抵押。
公會指出，羅曾兩度申請上訴，紀律程序因而暫停長達5年，惟紀律委員會指其司法覆核不合理且沒有法律依據，更是「濫用上訴程序」，因此對羅作出一項加重責令，要求他全額承擔公會因嚴重延誤及外聘大律師代表所產生的費用，涉款逾494萬元。連同16萬元罰款，羅合共須繳付逾510萬元。