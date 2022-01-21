兩月清還吳宇貸款 安山：憂不符上市例

稱現金比例急增 憂變「現金公司」

安山於去年提出貸款時表示，希望利用貸款加強營運資金基礎及提升財務狀况。安山昨日補充，貸款協議剩餘期限仍生效，屆滿時可延長期限。集團擬加強資產管理及證券經紀業務，並將持續檢視是否需要取貸款，以配合業務拓展需要，強調公司所有安排都將嚴格遵照上市規則。

據截至去年6月底止年報，安山手頭現金約2.49億元，現金佔總資產比例逾六成，若連同之前取得貸款12.48億元合計，現金佔比增至逾九成，技術上將被列為「現金公司」，港交所可據此將股份停牌。

值得留意的是，本報早前報道，有投資者曾向監管機構發匿名信，質疑同為泰加（6161）主席的吳宇向安山提供貸款的必要。另一方面，保監局在調查泰加約12億元資金流向時，據知亦獲證監會知會資金被轉入一個疑由吳宇管理的基金。