彭博：怡和研售港台等餐飲業務 涉KFC等特許經營 另有意售紛美包裝持股

明報記者 周綺琪

新加坡上市的怡和控股（星：JM）昨日股價高位爭持，全日最高曾升至59.5美元，收市升1%。彭博引述消息報道，怡和的策略檢討，包括考慮出售旗下怡和餐飲集團；資料顯示，該集團擁有香港、台灣及越南等地的肯德基及必勝客等品牌特許經營權。據了解，集團已與顧問就上述策略性檢討進行討論，但仍處於早期階段，暫未有具體決定。怡和仍未有就相關消息回覆傳媒查詢。

屬策略性檢討 暫未有具體決定

此外，彭博社同時引述消息人士稱，怡和持有28.22%股權的紛美包裝，亦為集團出售目標之一。怡和目前已就相關公司持股、與摩根大通作初步策略性檢討；除了出售以外，其他方案包括更廣泛的策略性合作，以及提升原材料採購等領域的協同效應。紛美包裝昨日股價曾一度抽升至3.01元，隨後稍為回吐，最終收報2.9元，升2.47%。

翻查資料，持有肯德基及必勝客商標的百勝中國（9987）早於2010年，將台灣肯德基業務出售；隨後在2013年將香港及澳門肯德基的特許經營權，售予怡和餐飲集團。

涉逾900門店 逾2.7萬名員工

據官網資料顯示，怡和餐飲集團旗下經營品牌包括肯德基、必勝客及PHD，業務遍佈香港、澳門、緬甸、台灣及越南等地，門店超過900間，並聘有2.7萬多名員工。截至去年12月底止半年，怡和飲食集團期內盈利貢獻約1800萬美元（約1.4億港元）。

怡和集團近年多次重組架構，其中包括透過怡和控股將另一上市公司怡和策略私有化。

值得留意的是，怡和控股除擁有怡和餐飲外，現時亦透過牛奶國際與伍氏家族合資經營從事餐飲及食品包裝業務的美心集團，各持有一半股權（見圖），今次策略檢討料不涉及美心部分。