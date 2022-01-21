稱成本上升 寶潔預告再加價 上季平均漲價3% 佔營業額增幅一半

面對通脹高企，美國總統拜登表示，遏抑通脹是聯儲局的「重要工作」，並歡迎聯儲局收緊貨幣政策。受新冠變種病毒Omicron的疫情影響，美國首次申領失業救濟人數大幅增加。在截至1月15日當周，美國首次申領失業救濟人數增至28.6萬，遠高於分析師預期的22.5萬人，創10月中以來高位，按周增加5.5萬。這是自12月底以來，首次申領失業救濟人數連續第3周上漲。

首領失業救濟人數28.6萬 連升3周

美國航空（美：AAL）上季雖錄得新冠疫情爆發以來最高的季度收入，但下調前瞻指引。聯合航空（美：UAL）亦警告，疫情令機位預訂減少。這兩大航空公司的股價午夜前止跌回升。美股三大指數連跌多天後，早段有買盤低吸，道指午夜前漲逾400點，標普500指數漲逾1%，而由11月高位累計跌約一成的納指，午夜前漲近2%。

寶潔此前已提高10個類別的產品價格，包括：嬰兒護理、女性護理、成人失禁、家庭護理、家居護理、頭髮護理、美容、口腔護理及護膚。不過今次不僅美國消費者要承擔加價的影響，寶潔部分國際市場的客戶也要增加開支。

寶潔表示，加價視乎品牌及產品類別而定，並非劃一加價。美國12月的生產者物價指數（PPI）按年升9.7%，幾乎是2010年以來最大的升幅。美國該月的消費者物價指數（CPI）按年升7%，升幅逼近40年高位。寶潔預計，在截至6月底的財年，在大宗商品、貨運及外匯方面的成本，將增加28億美元，是其連續兩季上調通脹預測。

在加價周期，消費者往往會轉購較便宜的超市「自家品牌」（private label）又或競爭對手的較廉價產品。不過寶潔似乎對其定價策略頗具信心，稱其競爭對手也面臨同樣的成本壓力。迄今的數據顯示，寶潔已生效的貨品價格升幅，尚未損害其業務，或削弱其市場份額。換言之，消費者願意為自己熟悉的品牌支付更多費用。

歐元區上月通脹5% 創新高

寶潔預期，2022年全年的貨品價格將持續上漲，儘管全球供應鏈問題將繼續推升勞動力、貨運及原材料成本，寶潔預期在未來幾季的盈利能力及利潤率將會上升。不過寶潔警告，其定價策略仍可能遭遇挫折。

昨公布的歐元區12月消費者物價指數（CPI）終值按年上漲5%，升幅與初值一致，創歷來新高。不過歐洲央行行長拉加德（Christine Lagarde）重申，歐元區的通脹率料在今年內逐步回落，能源價格飈升和供應瓶頸等推動價格上漲的因素將會緩解。她又表示，歐洲的經濟復蘇周期落後於美國，歐洲央行毋須像聯儲局那樣採取大刀闊斧的行動。

（綜合報道）

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