華爾街大行高價招才 去年薪酬開支增15%

《金融時報》引述薪酬專家稱，銀行從業員考慮到銀行因併購交易賺取到破紀錄的利潤，會想爭取更多報酬，令業界的薪酬福利面臨上漲壓力。巴克萊（英：BARC）的分析指出，併購業務是銀行爭奪人才的主戰場，因併購交易無法自動化。

併購業務人才成主戰場

此外，銀行業界近年投資於新技術，並將現有IT系統升級，以增強金融科技的競爭，也令業界成本上漲。近期公布的財報顯示，華爾街大行的薪酬等成本大增，已令部分銀行股價受壓。投資者開始憂慮薪酬上漲將蠶食業界利潤。

《金融時報》統計，高盛員工去年平均年薪超過40萬美元，按年增22.8%，增幅是大行之冠。不過直至目前，銀行從業員的加薪，仍可由銀行的收入增長來彌補。去年高盛每賺進1美元，銀行家平均可獲30美仙。摩根士丹利每賺進1美元，銀行家可獲41美仙。

（綜合報道）

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