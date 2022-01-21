買樓移民葡萄牙 收入不用全球徵稅

持有葡萄牙護照具有很大優勢，由於葡萄牙是歐盟和《神根公約》的成員國，因此但凡具有葡萄牙居留權，就可自由進出歐洲的26個神根成員國，並可在這26個國家工作及生活。近年不少港人透過BNO移居到英國，雖然手續簡單、移民門檻較低，但英國需要徵收國際稅務，因此不少港人在移民前急售香港及中國內地物業。相反葡萄牙不但移民門檻較低，而且沒有全球徵稅及允許雙重國籍。

允雙重國籍 每年僅需居留7天

另外，無論透過購買房地產或基金等任何方式的投資移民，都毋須在當地長時間居留，該國要求每年居住7天即可。因此當獲得成功申請簽證後，就可以在歐洲其他國家或留在香港工作。

不少人移民到英國是為了子女教育，其實葡萄牙亦實行12年免費的公立中小學教育，移民人士同樣可享有免費教育福利。當地公立學校普遍使用葡萄牙語教學，大部分學校從小學一年級已經要學習英語，因此移民到當地的小學生，可同時學習英語及葡萄牙語。如果選擇私立學校，每年平均學費由1萬歐元（約8.83萬港元）至1.3萬歐元（約11.48萬港元）不等，主要語言為英語、法語。葡萄牙大學學費廉宜，每年每學科平均學費為約1300歐元（約1.147萬港元），幾乎是香港的四分之一，每年住宿費不超過1000歐元。

另外，當地醫療制度亦相當優厚，當地醫療體系排行全球第12名。與香港一樣，當地分為公立及私立醫院，如果是持有居留權的葡萄牙公民，可以低廉價錢使用公立醫療服務。如果想選用私立醫院，申請人只需要購買醫療保險即可，費用普遍由數十歐元至數百歐元。研究顯示，每名香港醫生要服務500名市民，但每名葡萄牙醫生只需要服務256名市民，先進醫療設施及完善保障制度，以致該國的人均壽命已經達到81歲。

3種醫保 個人承擔18.5%藥費

當地的醫療保險分為三種，主要有國民健康保健服務（SNS）、社會醫療保險計劃及自願私人醫療保險。國民健康保健服務可以到保健中心進行身體檢查，藥費的18.5%由個人承擔，其餘由國家支付。參加社會醫療保險計劃可以到公立醫院就診，每次收取2歐元（約17.67港元）掛號費，同樣18.5%的藥費由個人承擔。如購入私人醫療保險，每月保險費最平30歐元（約265港元），每次就診需繳付將40歐元（約353港元）的掛號費，同樣18.5%的藥費由個人承擔。

如此優厚的教育及醫療制度，吸引不少海外人士移居到當地。根據葡萄牙外國人和邊境服務局（SEF）的數據顯示，黃金簽證推出的10年間，有大約1萬份成功移民申請，連同附屬申請人，約2.75萬人士成功獲得居留簽證，吸引64.7億歐元投入。當中有9585宗申請是透過投資房地產，其餘大多投資基金、創立公司等。數據顯示，10年間共有5034宗申請來自中國，1059宗申請來自巴西，其餘來自於土耳其、南非及俄羅斯等。

住宅建設量增 去年第三季樓價放緩

海外人士遷入加上經濟持續向上，以致當地樓價自2014年起反覆向上。疫情影響下，工人停工加上缺乏原材料，當地樓價在過去兩年急速上升，不過自去年第三季，葡萄牙樓價出現放緩迹象。根據葡萄牙國家統計局於2021年12月初的數據顯示，全國樓價持續上漲，去年第三季全國樓價按年上升5.46%，2020年第三季增長為10.6%，由此可見，上升幅度已經大幅放緩。主要原因是2020年新冠疫情影響建造業，但有效的封城政策以及疫苗持續接種，以致2021年首3季的住宅建設許可證數量按年增加15.3%至21,230套，2018年及2019年的增長分別為43.5%及8.4%。

環球樓市：明報記者 黃清瑤

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