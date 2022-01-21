買樓移民葡萄牙 收入不用全球徵稅
文章日期：2022年1月21日
【明報專訊】過去兩年，新冠疫情阻慢樓宇施工有助全球各地房地產價格急速上升，不過近日葡萄牙施工量急增，當地樓價增長大幅放緩。葡萄牙是不少中國人熱中移民的地方，數據顯示，過去10年有5000宗黃金簽證申請來自中國。儘管今年起當地收緊黃金簽證門檻，但有意移民人士仍可透過買入內陸等非一線城市物業或基金投資到當地定居。
持有葡萄牙護照具有很大優勢，由於葡萄牙是歐盟和《神根公約》的成員國，因此但凡具有葡萄牙居留權，就可自由進出歐洲的26個神根成員國，並可在這26個國家工作及生活。近年不少港人透過BNO移居到英國，雖然手續簡單、移民門檻較低，但英國需要徵收國際稅務，因此不少港人在移民前急售香港及中國內地物業。相反葡萄牙不但移民門檻較低，而且沒有全球徵稅及允許雙重國籍。
允雙重國籍 每年僅需居留7天
另外，無論透過購買房地產或基金等任何方式的投資移民，都毋須在當地長時間居留，該國要求每年居住7天即可。因此當獲得成功申請簽證後，就可以在歐洲其他國家或留在香港工作。
不少人移民到英國是為了子女教育，其實葡萄牙亦實行12年免費的公立中小學教育，移民人士同樣可享有免費教育福利。當地公立學校普遍使用葡萄牙語教學，大部分學校從小學一年級已經要學習英語，因此移民到當地的小學生，可同時學習英語及葡萄牙語。如果選擇私立學校，每年平均學費由1萬歐元（約8.83萬港元）至1.3萬歐元（約11.48萬港元）不等，主要語言為英語、法語。葡萄牙大學學費廉宜，每年每學科平均學費為約1300歐元（約1.147萬港元），幾乎是香港的四分之一，每年住宿費不超過1000歐元。
另外，當地醫療制度亦相當優厚，當地醫療體系排行全球第12名。與香港一樣，當地分為公立及私立醫院，如果是持有居留權的葡萄牙公民，可以低廉價錢使用公立醫療服務。如果想選用私立醫院，申請人只需要購買醫療保險即可，費用普遍由數十歐元至數百歐元。研究顯示，每名香港醫生要服務500名市民，但每名葡萄牙醫生只需要服務256名市民，先進醫療設施及完善保障制度，以致該國的人均壽命已經達到81歲。
3種醫保 個人承擔18.5%藥費
當地的醫療保險分為三種，主要有國民健康保健服務（SNS）、社會醫療保險計劃及自願私人醫療保險。國民健康保健服務可以到保健中心進行身體檢查，藥費的18.5%由個人承擔，其餘由國家支付。參加社會醫療保險計劃可以到公立醫院就診，每次收取2歐元（約17.67港元）掛號費，同樣18.5%的藥費由個人承擔。如購入私人醫療保險，每月保險費最平30歐元（約265港元），每次就診需繳付將40歐元（約353港元）的掛號費，同樣18.5%的藥費由個人承擔。
如此優厚的教育及醫療制度，吸引不少海外人士移居到當地。根據葡萄牙外國人和邊境服務局（SEF）的數據顯示，黃金簽證推出的10年間，有大約1萬份成功移民申請，連同附屬申請人，約2.75萬人士成功獲得居留簽證，吸引64.7億歐元投入。當中有9585宗申請是透過投資房地產，其餘大多投資基金、創立公司等。數據顯示，10年間共有5034宗申請來自中國，1059宗申請來自巴西，其餘來自於土耳其、南非及俄羅斯等。
住宅建設量增 去年第三季樓價放緩
海外人士遷入加上經濟持續向上，以致當地樓價自2014年起反覆向上。疫情影響下，工人停工加上缺乏原材料，當地樓價在過去兩年急速上升，不過自去年第三季，葡萄牙樓價出現放緩迹象。根據葡萄牙國家統計局於2021年12月初的數據顯示，全國樓價持續上漲，去年第三季全國樓價按年上升5.46%，2020年第三季增長為10.6%，由此可見，上升幅度已經大幅放緩。主要原因是2020年新冠疫情影響建造業，但有效的封城政策以及疫苗持續接種，以致2021年首3季的住宅建設許可證數量按年增加15.3%至21,230套，2018年及2019年的增長分別為43.5%及8.4%。