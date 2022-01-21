今年起投資移民限買非一線城巿樓

也可選擇投資基金產品

至於購買物業門檻與早前一樣，如果物業處於更新地區或30年樓齡或以上，物業價值需為35萬歐元或以上；其他新樓的要求為50萬歐元（約442.1萬港元）或以上。相對於一線城市，內陸城市物業升值幅度較低，而且較難轉售或出租。

因此，有意申請人士可以選擇投資葡萄牙的基金產品，計劃要求申請人須投資於基金或風險投資基金至小50萬歐元，最低投資年期為5年，金額的60%必須投資於總部位於葡萄牙的商業公司。購買基金的優勢是沒有交易成本、持有成本及利得稅等，相反購買物業需要繳付印花稅、增值稅、律師費維修費等。

[黃清瑤 海外置業錦囊]