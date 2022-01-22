碧桂園發換股債籌39億 稱反應佳 條款較上周版本吸引 近期罕有民營內房成功發債

據碧桂園公布，今次新發行可換股債年息率為4.95厘，初步換股價每股8.1元，較周四收市價溢價約16.4%。倘悉數行使可轉換4.81億股，相當於擴大後股本約2.04%，安排行為瑞銀。集團表示，所得資金將會為一年內到期的現有中長期境外債項再融資；惟款項將不會用於償還2022年1月票據，而是會以集團內部資源償付。

稱上周非理想發債時機

集團今次發債條款，明顯較上周外媒報道的版本佳。上周路透旗下IFR報道，碧桂園在摩根士丹利和摩根大通安排下，研究發行一筆3億美元可換股債券，除規模較小外，年利率4.75厘，為期3年，換股價溢價25%，條款均遜於昨日宣布發行的換股債。碧桂園回覆查詢時表示，今次發債投資者反應理想，而且完成後，公司陸續收到投資者的正面評價及反向查詢，表示希望後續有機會參與公司融資交易。

集團又稱，上周對公司來說不是最佳考慮融資的時機，因此並無實際啓動任何條款交易；但過去兩天，市場上正面消息帶動整個內房板塊股價及債價上升，為公司創造一個發行債券良機，因此決定啓動發行可換股債券。

事實上，在內地政府推出「三條紅線」政策、收緊內房融資監管後，自去年起多家民營內房陸續陷入財務危機，股價及債價急挫，加上投資者憂慮風險進一步上升，內房發債日益困難。翻查資料，過去3個月罕有內房成功在境外發債，撇除屬國企中交集團旗下的綠城中國（3900），合生創展（0754）及雅居樂（3383）發債息率都遠高於今次碧桂園發行的可換股債券（見表1）。

或反映財務較佳內房融資改善

有不願具名的基金經理認為，上周融創（1918）未滿禁售期下再度低位大折讓配股，掀起投資者對重債民營內房股的憂慮，多隻內房股價及債價都顯著下滑；相反本周傳出監管「鬆綁」消息，時間上的確更有利內房股發債。另值得留意的是，翻查資料，今次碧桂園是繼去年7月後，事隔逾半年再度成功在境外發債（見表2），加上集團日前在內地成功發行一筆5.2億元人民幣資產抵押證券（ABS），或反映財務狀况較理想的內房股融資空間已逐步改善。

明報記者