恒大重組方案傳已交國務院 或售汽車等業務

恒大昨日股價持續在低位爭持，最終微跌至1.79元收市。REDD引述消息稱，廣東省政府計劃3月前，公布恒大債務重組框架，包括出售恒大汽車、旗下物業管理的子公司等境外資產，合計價值約55億美元（約427.9億港元），將用於償還逾1500億元人民幣的境外債務。

連物管等資產總值428億

報道又 稱，廣東省政府已完成對公司的盡職審查，並已向國務院遞交擬議框架。另外，廣東省政府計劃向國家牽頭的投資者出售恒大資產，預料在今年10月份或之前公布詳細重組方案。

此外，集團昨日發公告，稱考慮現時面臨的經營及財務挑戰，尤其是債務壓力，集團風險化解委員會正積極研究解決方案並與債權人溝通，建議增加聘請中介機構，包括中金、中銀國際作為財務顧問；中倫律師事務所作為法律顧問，協助集團開展債務風險化解工作，跟進債權人訴求，依法公平處理債務問題。

彭博社昨日亦引述兩名收到通知的恒大美元債券持有人，指集團開始與部分境外債權人接觸，確認相關債權人身分，並要求披露持倉情况，以編製持有人身分清單、為日後溝通準備。