內地電動車 紛棄用寧德時代電池

分析：寧德客戶大增供需不穩

至於同屬寧德時代客戶的電動車巨頭特斯拉（Tesla，美：TSLA）、蔚來和德國福士（Volkswagen，又名大眾汽車），都接洽內地第二大電動車電池廠比亞迪（1211），商議供給合約。報道引述分析指出， 主要由過去一兩年內，寧德時代客戶大增，造成供需不穩，中國車廠開始減少對其依賴。此外，愈來愈多電動車品牌摒棄寧德時代的磷酸鐵鋰電池（LFP），改用鎳鈷錳（NCM）三元電池，導致寧德時代流失訂單。

另一問題是寧德時代的工廠集中在中國，對於想打入國際市場的車廠而言，與擁有海外生產基地的電池製造商合作，較有奪單勝算。同時，競爭對手的技術逐漸追上，亦威脅到寧德時代。

綜合市場數據顯示，去年寧德時代是全球電動車電池龍頭，市佔達29%，超過韓國LG新能源的22.2%，並將兩者之間的距離拉開。但隨着LG新能源在歐美擴產，年產能逐漸提高，甚至有機會超越寧德時代。LG新能源執行長Kwon Young Soo曾表示，寧德時代對中國客戶的高度依賴是一項弱點，LG新能源在獲得歐美等全球客戶方面，處於領先地位，有助增加市佔率。