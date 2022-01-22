仿效Instagram TikTok試訂閱

TikTok目前透過「For You」頁面，向用戶推送未關注的創作者影片。分析估計，若創作者選擇收費，其影片可能不會在「For You」頁面出現。創作者很可能僅選擇部分影片收費，而不是向所有影片收錢。

美擬限制大型科企

自家平台推售產品

此外，美國參議院司法委員會通過限制大型科技平台的反壟斷議案，禁止蘋果公司（美：AAPL）、亞馬遜（美：AMZN）、Meta（美：FB）及Alphabet（美：GOOG）在內的科技巨企，在自己的平台為旗下產品創造優勢。該項《美國互聯網創新與選擇法案》已提交參議院全體審議，當中的修訂條文，加入了如何與中國或其他外國企業分享數據的內容。其他修訂內容為科技巨企的定義加入更多標準，包括全球每月用戶達到10億，又或年銷售額達5500億美元，意味微信和TikTok也將成為該法案的監管對象。

此外，聯儲局發表數碼美元白皮書， 綜述建立官方數碼美元的利弊，例如好處是加快支付速度，並為家庭提供安全的支付選擇，但也會帶來金融穩定風險及私隱問題。近期虛擬貨幣與美國科技股關聯性提升，科技股偏軟之際，比特幣昨亦低見3.8萬美元，創逾5個月低位。

（綜合報道）

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