加息逼近 SPAC投資者「要錢不要貨」

維珍銀河股價自高位累跌逾七成

太空旅遊企業維珍銀河（Virgin Galactic）（美：SPCE）是其中一家SPAC，上周五收報8.47美元見掛牌以來新低，雖然較上市定價只跌15.3%，但比起高位35.21美元累跌72.5％。另一家SPAC、運動博彩公司DraftKings（美：DKNG），股價也較高位累挫69.4%。

據報，金融科技公司Acorns Grow因為市况動盪，故於本月18日（上周二）宣布終止22億美元合併協議，選擇「賠錢離場」。按投行Dealogic統計，Acorns Grow是去年11月至今，第10家取消SPAC交易的公司；但在去年頭10個月，取消SPAC交易的數目只有13宗。

上月上市BuzzFeed 撤資比例達95%

資料同時顯示，去年第四季，投資者在De-SPAC之前決定撤資（即取回在SPAC的投資）的比例急升至60%，遠高於去年首季的10%（見圖1）。上月借SPAC上市的網路新聞公司BuzzFeed（美：BZFD），據指投資者撤資比例更高達95%，拖累該公司透過SPAC取得的金額由最初2.88億美元，減少至1600萬美元。另根據SPAC Research數據，生物技術公司Gelesis（美：GLS）以撤資率98.8%成為市場最高。

事實上，SPAC在上市時是一家只有資金的空殼公司，管理層需要在上市後2年內尋找併購目標，否則將需要「回水」給投資者。惟現時市况轉淡，不少SPAC仍然「按兵不動」。統計顯示，於熱潮期間成立、須在2023年3月或以前完成De-SPAC的公司，集團金額涉及293.2億美元。今年底至明年初將是這批SPAC找尋合併交易的死線高峰期（見圖2）。

港首隻SPAC上周一申上市

雖然SPAC風潮吹進亞洲，但兩家日前於新加坡上市的SPAC「Vertex Technology Acquisition」和「Pegasus Asia」，首掛股價表現平平，分別升1%及0.4%。去年12月，港交所公布在香港設立全新SPAC上市機制，成為繼韓國、馬來西亞和新加坡之後，亞洲第四個擁有SPAC上市機制的金融市場。香港亦於上周一（17日）迎來首隻SPAC「Aquila Acquisition」申請主板上市。