彭博：Vodafone近期研併購3英國

傳去年底接洽 未達協議

消息人士稱，Vodafone去年底表示有意收購3英國，而接洽並沒達成協議，目前仍沒與長和進行積極磋商。報道指出，Vodafone和長和的代表不予置評。

Vodafone與長和在澳洲等其他市場合作，外界多年來亦猜測Vodafone和3英國可能合併，然而在英國，監管機構阻攔電訊商之間整合。在英國監管機構Ofcom的支持下，歐盟委員會於2016年否決3英國與O2的合併方案。當時英國尚未脫歐。

不過，其他市場已開始允許將流動電訊商從4家減至3家的交易，包括愛爾蘭，3收購了O2當地業務。英國脫歐，加上電訊行業多年來回報停滯後，有些電訊公司老闆都一直希望英國情况會有變化。

3英國行政總裁Robert Finnegan早前曾指英國手機市場「功能失調」，並表示希望監管機構會對合併持更加開放的態度。Vodafone行政總裁Nick Read去年11月接受《星期日泰晤士報》採訪時，暗示會與3英國合併。