美航運業者擁反壟斷法豁免權逾百年

印度蔬菜加工商Green Gardens表示，由於歐洲買家嫌運費貴，影響到公司營運，其資金已消耗一半，很多中小型企業正深受影響。喀麥隆國家託運人委員會（Cameroon National Shippers' Council）對發展中國家在航運方面的困境表示擔憂，呼籲國際社會採取措施扭轉局面，否則通脹和糧食供應的風險將進一步飈升。

僅向監管機構報告定價協議

外界近期開始關注航運市場可能過度集中於少數航運企業的問題。目前的美國航運法可追溯至1916年，當時美國政府擔心外國的航運企業威脅到美國剛發展的商業船隊，於是國會豁免美國航運企業遵守反壟斷法，僅要求它們向監管機構報告任何定價協議。雖然航運法也曾進行過一些改革，但航運企業享有的反壟斷法豁免權仍然存在。

業界結盟如航空公司協調機位

美國司法部一直在推動國會取消反壟斷法豁免權，認為它破壞自由市場經濟。近年航運業界不斷提升貨櫃船的容量，以獲取成本優勢，不過，貨櫃訂單卻不足以填滿其超級貨船。到2013年，業界開始結盟，共同分配貨運空間及船期，就像航空公司之間互相協調機位。

2018年，聯合國貿易和發展會議（United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD）將這種市場結構形容為「鬆散的寡頭壟斷」（a loose oligopoly）。

[企業地球村]