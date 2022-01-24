好Marketers也應該是好影片監製

本來公司以製作社交媒體內容為主，除了比較靜態的內容，AR濾鏡等。最近都收到客戶要求在不同社交媒體平台上製作影片內容，有比較傳統的品牌影片，或是一系列的短片、宣傳片，也有為Instagram Stories特別製作的短片和Live Streaming。不少Marketers或多或少也曾經為品牌製作過傳統影片的經驗，雖然不能全套經驗搬到社交媒體的影片上，但總算不是一張白紙，跟Agency協作起來也有一套。

拍片可不是找家外包就搞定

作為Agency其實我也希望合作的品牌Marketers對影片製作有一定的了解，合作起來才能夠有更好的發揮。我覺得Marketers的角色，與其說是客戶方，應更該是一個共同監製，對品牌需要理解，同時有製作的概念。這絕不是太過理想化的情景，監製的工作其實沒有想像中的艱深難懂。

想講題目太多

Marketers在製作影片時如果要扮演共同監製的角色，重中之重是確立好影片的目標。看似淺易，但每個客戶都是貪心的(也是合理的)，目標大多數不會只有一個。好幾個目標好幾個方向同時間要達到，往往吃力不討好最後做出一個四不像，然後目標不能達到之餘，最怕也交不到「功課」。要處理好這個情況，最好就是將多個目標多個方向排出重要次序，先內部達成共識，到製作時可以省卻很多時間。

找來影片「用家」參與製作

隨着影片在社交媒體受歡迎，應用也越來越廣泛，品牌不同部門其實也有機會要製作影片。因為影片發放很多時都是對外，結果製作的工作就會落入市場部或是企業傳訊部。Marketers最好的做法是把相關部門的真正「用家」拉進工作策劃小組，例如一個企業形象Video應該要有企業傳訊參與，一個產品教育Video應該把產品同事拉進來。人多不一定好辦事，但定義好角色和他們應該提供的資訊再由Marketers去協作，好處是整個品牌的Video和其他營銷內容可以有更統一的形象，同時照顧到不同部門要達到的目的和需求。

拍攝花絮可能會變焦點

影片要如何符合品牌和企業形象，這點很多Marketers都會考慮到。除了視覺上的考量，不妨也思考Video最終想令觀眾看後有什麼情感，這點跟製作團隊和Agency溝通起來，比單純討論「感覺」和「風格」更目標為本。最後一個經驗小貼士，在預算許可下，我大多要求有B-roll，表面主要是拍攝花絮，但很多時也會為主片有意料之外的驚喜。