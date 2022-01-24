諾圻資本料今年逾20家SPAC港上市

不過，王幹文認為，香港的SPAC市場最大挑戰在於只許專業投資者認購，欠缺零售投資參與，恐會影響二手市場流通削叫座力，致集資規模受限。

王幹文：港缺散戶參與 礙集資規模

王幹文稱，諾圻正研究以不同角色參與香港的SPAC市場，例如做投資者、參與做發起人、出任管理層等。他亦留意到市面有4至5家潛在的SPAC正醞釀中，但是外間投資者多關注到，因為香港市場SPAC容許權證上限只限於50%，預期回報已較低。

他還說：「SPAC只限專業投資者參與，在二手市場只能以大手交易（Block Trade）形式買賣，勢將影響流通量」。雖然SPAC在吸引PIPE投資者的門檻最低只有7.5%，比傳統招股國際配售佔比低及更具優勢，但他認為，在預期二手流通不足下，SPAC能否容易籌集到最少10億元上市已成疑。因此SPAC成功與否，將更講究名牌或名人效應，考驗包銷商的能力。

料NFT元宇宙概念為市場受落

香港市場引入SPAC之後，王幹文預期，將來合併的對象除了來自TMT（科技、媒體及電訊）及生物科技行業之外，料ESG（環境、社會責任及管治）、NFT（非同質化代幣）及包含元宇宙概念的新經濟行業會為市場受落。以ESG而言，電動車、減碳、新能源、能源轉型項目會吃香。尤其在中美交鋒、企業未能符合IPO招股要求者，香港的SPAC市場會有其吸引力。他估計，到星、港兩地上市的SPAC數目會分別有20間及逾20間，亦不排除有部分SPAC會採用IPO及SPAC並行的雙軌制以備選擇。

至於美國市場方面，繼去年有多達613家SPAC上市後，王幹文料今年還有400至500家新上市SPAC，未來兩年有逾680家SPAC完成合併。相比去年當地有24家SPAC來自亞洲及香港，他相信，來自亞洲的SPAC繼續不愁市場。