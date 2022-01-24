IMF︰中國清零美國加息 均阻經濟復蘇

她又提到，美聯儲加息或會影響美元計價債務較高的國家，向其本來已疲弱的經濟復蘇「潑冷水」。

指中國「清零」對經濟是「負擔」

格奧爾基耶娃指出，「清零」政策最初確實遏制了中國新冠病毒的感染，但高度傳染性Omicron變種成最新流行病毒，意味着「清零」措施現在並不容易實現，所需要施加的限制對中國經濟是一種負擔，而且作為世界其他地區供應來源，亦面臨更大風險。

最大擔憂是低收入國處債務困境

她預計，全球經濟將持續復蘇，但認為「正在失去動力」，指其最大擔憂在於債務水平高的低收入國家，強調三分之二的國家現正處於債務困境之中，或有陷入困境的危險，為2015年的兩倍。

考慮到通脹上行、新冠疫情大流行和高債務水平等風險，她表示，2022年全球經濟「就像在障礙賽中摸索前行」。她建議，該些國家需立即行動，盡量延長債務期限或解決貨幣錯配問題。

此外，彭博社報道，高盛預計美國聯儲局今年或加息4次，分別於3月、6月、9月和12月的政策會議上進行，較華爾街銀行目前預期更為進取，並預料儲局在7月宣布開始縮減資產負債表。該行更表示，當局有可能在每次會議上都採取行動，直到通脹形勢出現變化。