三大因素利好 美銀行股看漲

蘇達輝表示：「第一，美國銀行股目前估值遠低於2008年金融海嘯前，原因是過去10多年當地一直加強監管；第二，2020年第一季全球疫情大流行後，美國孳息率曲線曾轉趨扁平，這是不利於銀行賺錢的市場環境，但現時情况已經改變；第三，當美國通脹料於下半年回落，即使通脹會高於2008年金融海嘯以來的水平，但料不會出現1970年代般的超高通脹，實質利率從低位慢慢回升，當地信貸需求亦暢旺，這對銀行是一個理想的經營環境，尤其是近年行業已出現整合。」

美地產股受惠樓價升 抵消加息影響

美國地產股方面，蘇達輝表示，雖然該板塊對息口敏感，聯儲局加息會為估值帶來逆風，但當地樓市現仍處於上升周期，因此屬既有好消息也有壞消息，仍有一些投資機會。

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