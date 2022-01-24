數碼港力吸數碼理財金融科技初創

梁穎瑩指出，雖然現周期下股票回報也不會太差，但風險則相應升高。該行相應在資產組合，調高能源股等抗通脹資產比例，並同時降低了長年期債券的比例。

StashAway指現周期股票風險增

除了投顧服務，亦有金融科技公司計劃推出自動化交易工具，LORA Technologies首席執行官兼聯合創辦人張永經表示，該行擬推出智能股票分析工具，以重現大型銀行投資和風險控制工具為目標，可配合個別投資者風險水平，幫助客戶進行區間交易，按股價波動調整投資金額。他們已申請牌照，期望可在下半年推出。

此外，AQUMON行政總裁兼聯合創辦人雷春然表示，亞洲客戶資產大部分放在大型銀行和券商，與歐美投資者不同，銀行仍有不少零售客戶沒有客戶經理，該行可為他們提供科學化的資產配置建議。他又指，跨境理財通和未來強積金電子化，都是可發展的市場。

數碼港：現有財富管理科企約60間

數碼港首席公眾使命官陳思源指出，截至去年底，在數碼港社群內的財富管理科技企業約有60間，較2020年底增加42.56%。去年推出的金融科技概念驗證測試資助計劃「拍住上」，共批出了93宗申請，其中24宗為財富管理科技相關的項目，是眾多金融科技範疇中最高。