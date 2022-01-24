天大藥業整合業務網絡冀扭虧

長遠擬進一步打入醫院市場

方文權指出，中醫藥材業務在去年度上半年儘管虧損，但收入有64%增長，他期望最終能夠實現獲利。

他說：「集團已經完成藥物及醫療科技業務營銷團隊整合，針對不同的銷售渠道劃分，為今年、後年推動銷售作準備，促進內源性增長」，長遠擬進一步打入醫院市場。另他們亦着手加強研發，加大在心腦血管、婦兒、呼吸系統等重點領域的西藥，和經典名方及創新中藥上的研發投入。

天大自2019年起已先後在香港、澳洲及珠海設有共4間天大館，方文權稱，計劃在今年在大灣區增開5至10間天大館，並在3至5年內擴充到100間。他們有意推出股權投資合作模式，吸引更多優秀中醫師和管理人才加盟，快速拓展天大館規模。同時亦擬推出中醫雲端科技平台「雲上天大館」，通過互聯網科技方式整合中醫館、中醫、中藥等服務資源，提供線上智能診症、大健康電商等服務。

減少對腦蛋白等業務依賴

透過前述業務部署，方文權期望，最終有助天大藥業減少如過往般對主打的腦蛋白等業務的依賴，幫助長遠扭轉虧損。財務總監傅健豪補充，集團手上尚有數億元資金支持業務發展，將來亦不排除在需要時進行策略性融資，配合新發展所需。