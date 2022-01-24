鄺翠玲：長俸制公務員跑息差增退休彈藥

投資收益夠供樓 樓按不急於清還

若Anna在60歲退休，退休酬金約為188萬元，每月退休金約11,200元。若還清樓按，酬金只餘29萬元，所餘無幾！另外估計退休後的家庭及個人支出可減至13,000元（個人開支減少兩成），換言之每月退休金也不敷應用，需要動用老本。所以如果Anna有機會工作多幾年，可繼續有收入之餘，退休酬金和每月退休金也可隨年資增長，一舉兩得。

那麼拿到退休酬金後應是全用作還清樓按嗎？筆者認為毋須立即這樣做：既然每月仍有退休金支付基本生活費，大可將這筆酬金實踐「跑息差」策略。

舉個比喻：若Anna 63歲才退下來，那時退休酬金約206萬元，每月退休金12,300元。若將這206萬元投放收息項目，並有平均年息率6厘，那每月便有約1萬元收益，差不多已足夠供樓，退休金亦可提供基本的生活費。每月只需動用約1700元的積蓄，但換來一筆錢作流動資產，可以接受。

很多基金公司設計了形形式式的收息投資項目，主攻銀髮族，Anna在這個範疇應有不少選擇，但緊記退休的風險管理十分重要。當然什麼時候退下來需僱傭協商，就算不能工作多幾年，退休酬金只是少一點，如果財務策劃已有大方向，也不會自亂陣腳，這點Anna是可以放心的。

至於借稅貸投資港股，以Anna現時的情况是有點保留。一來Anna已進入退休倒數期，以借貸投資有風險；另外，未來一年港股前景陰晴不定，風險頗高。若買收息股，所收的股息隨時只足夠付稅貸利息。

筆者建議Anna選用可退稅的「延期年金」或「可扣稅強積金」，若每年供款6萬元，未來5年的交稅額料可減1萬元（原稅額是3萬元）。延期年金較側重長遠穩定的收益，而可扣稅強積金可作較短線配置，但需承受一定程度的投資風險，各有利弊，留待Anna和理財顧問詳細商議。

美聯金融集團高級副總裁

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[鄺翠玲 理財信箱]