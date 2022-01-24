《幫你格價》：疫下派e利市着數多

明報記者 龍彩霞

銀行近日陸續推介十分環保的電子利市，大家即使安坐家中，都可以向親友派利市或收利市。今年更新增多款虎年主題電子利市封設計及新春手機通訊程式貼紙，鼓勵市民使用電子利市。例如PayMe推出全新群組利市功能，而且將傳統利市封變成人氣偶像姜濤及王菀之，以及最新女團成員邱彥筒（Marf）和許軼（Day）。

PayMe可發送「開運利市」收取隨機金額

匯豐香港區財富管理及個人銀行業務主管伍楊玉如表示：「適逢農曆新年，傳統上親朋好友皆會互送祝福，現PayMe推出群組利市功能，用戶可以即時向親友派發利市，毋須見面亦能互道祝賀。」由即日起，PayMe用戶可以一次過向多達100名收款人發送電子利市，並加入祝福語。用戶可選擇直接發送予指定收款人，或設定連結，並複製至社交通訊應用程式分享，不同親友只要按下連結就能收取利市。PayMe用戶可向每位收款人送上固定金額，又或者選擇發送「開運利市」，讓親友收取隨機金額。

每封固定金額的群組利市最高200元。若用戶選擇設定連結，最高可一次過派發共1萬元。同時，現時派PayMe群組利市，只要有5個人成功收取你派的「群組利市」，你即可獲得28元優惠券！該優惠券將在一個工作天內自動加入「獎賞」頁面，最多可以獲得3張優惠券。

當下一次在任何接收PayMe的商店消費滿50元或以上時，回贈優惠便會自動生效。付款時需先支付全額，當交易完成後，PayMe會即時將28元回贈存入你的PayMe帳戶。同時，派「群組利市」在付款訊息加上標籤 #hsbc123gogoalday，即可參加「1.23 Go Goal大抽獎」，贏取12.3萬元獎賞錢。

恒生派e利市 有機會贏8888元現金獎

另外恒生（0011）又指，客戶於農曆新年期間派發電子利市已愈趨普遍。去年的農曆初一至初七期間，恒生客戶使用「轉數快」的交易量對比前年同期增長超過六成。今年恒生也推出「虎進金來新年財」大抽獎。在1月23日至2月20日期間，客戶透過恒生Mobile App派發e利市、進行轉數快轉帳、設定恒生為轉數快預設收款銀行，或製作專屬的個人化新春WhatsApp貼紙後，均可於H A R O WhatsApp參加應節大抽獎，獎品包括：8888元現金獎賞（8名）、880元HKTVmall電子購物禮券（80名）及38元Price網購禮券（8800名）。

中銀香港（2388）則推出手機銀行及BoC Pay「Phone 利市」，其中手機銀行新增11至17歲年輕客戶收電子利市功能，其他客戶經手機銀行及BoC Pay更可一次過派發10封利市。中銀香港個人金融及財富管理部總經理陳文表示：「電子支付愈來愈普及，中銀香港手機銀行今年將開放『轉數快』綁定帳戶功能予11至17歲青少年客戶，電子利市將直接存入銀行帳戶，方便年輕客戶通過手機銀行也可親手『收利市』。」

由1月24日起，年滿11歲至17歲的中銀香港客戶使用流動電話號碼、電郵地址、FPS ID 或香港身分證號碼為識別代號（Proxy ID）登記「轉數快」後，即可透過手機銀行收取電子利市。此外，客戶通過「Phone 利市」，每次可使用「轉數快」在同一交易版面派發港元利市予最多10個中銀香港/其他本地銀行帳戶或儲值支付工具的收款人。

WeChat夠20封不限金額

客戶可點選20、50或100元「利市」或自訂金額，亦可在頁面中手動輸入或選擇祝福語，如「虎年發大財」、「升職加薪」或「科科考第一」等，市民無需見面亦可同慶新春。由1月31日至2月16日新春期內，客戶經中銀香港手機銀行或BoC Pay派發電子利市，即可參加「Phone利市齊齊派．虎年好『抽』得」大抽獎，有機會贏取8888元現金獎賞。每名客戶於推廣期內派發電子利市愈多，獲獎機會愈大。

而內地搶紅包文化也引入香港，大家可以透過WeChat搶紅包，首先你要先開通一個微信戶口，然後啟動你微信的Wechat Pay功能，就可以將戶口綁定至你的Visa/Mastercard信用卡。如果不想將信用卡綁定微信，都可以在香港全線7-Eleven、OK便利店或麥當勞現金增值微信錢包，可以隨時發紅包給親朋戚友，今年派夠20封不限金額更可獲10元現金獎賞。

除此之外，在1月22至2月3日用WeChat派利市可以參加6輪大抽獎，獎品有88元電子現金券、2000元Hotel ICON餐飲券、iPhone 13 Pro及8888元消費額，在1月29日至2月6日每次消費也可以參加狂賞搖，搖出回贈獎賞，最高達1888元。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[幫你格價]