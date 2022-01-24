梁振輝：美元中期看跌 歐元看好

過去半年，聯儲局的取態急速轉向，在通脹持續創新高的背景下，政策偏好變得愈來愈鷹派，市場預計2022年可能會加息4次兼量化緊縮。儘管政策出現戲劇性轉變，但其間美元並未出現突破走高，引發市場早前見頂的論調。

料美元首次加息前後偏強

我們預計短線美元在首次加息前後仍然可望出現偏強走勢，但中長期的走勢卻存暗湧，隨着非美資產變得愈來愈有吸引力，流入美國資產市場的外國投資將會顯著放緩，美元亦將會見頂回落。

一旦資金流和預期的轉變開始有利於歐洲，從央行收緊政策的角度來看，這可能是最不希望出現的情况，美元可能會開始一段長時間的跌勢。與此同時，加元、澳元和紐元仍然是我們在非美貨幣之中的偏好選擇。

美元指數94.5有支持

技術圖表可能有助於識別趨勢逆轉。美元指數在略低於97和98附近面臨阻力。然而，關鍵支持位在94.50，該水平在大約一周前的第一次測試中成功守穩。若持續失守這水平，將增加美元趨勢逆轉的可能。

對於歐元兌美元，我們認為上行走勢的突破水平在1.1525附近。在出現突破之前，我們可能會看到從11月低位1.1185一直延伸至下一個技術支持位1.1040的下降趨勢。

渣打香港財富管理投資策略主管

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[梁振輝 匯市前瞻]